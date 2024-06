Stand: 13.06.2024 14:27 Uhr VfL-Frauen verpflichten Ungarin Papp

Nach Diana Nemeth hat Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg eine weitere ungarische Nationalspielerin von Ferencvaros Budapest verpflichtet. Die 22 Jahre Mittelfeldspielerin Luca Papp hat einen bis zum 30. Juni 2027 gültigen Vertrag unterschrieben. Aufgrund ihrer Einsätze für die Nationalmannschaft bringe Papp schon internationale Erfahrung mit, so Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL. "Sie hat in der vergangenen Saison zudem mit sehr starken Leistungen in der Liga auf sich aufmerksam gemacht." | 13.06.2024 14:19