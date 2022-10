Stand: 21.10.2022 13:12 Uhr VfL-Frauen: Waßmuth fehlt Wolfsburg lange

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg müssen in den kommenden Wochen auf Tabea Waßmuth verzichten. Die Offensivspielerin hat sich im mit 4:0 (2:0) gewonnenen Champions-League-Spiel gegen den SKN St. Pölten eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Die 26-Jährige war in der 67. Minute ausgewechselt worden. Waßmuth fehlt somit auch im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern München am Sonntag (14 Uhr live im NDR Fernsehen und bei NDR.de). | 21.10.2022 13:11