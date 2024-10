Stand: 02.10.2024 16:12 Uhr Trotz Matchball: Ovtcharov scheitert bei Grand Smash in China

Das Grand-Smash-Turnier in China ist für die deutschen Tischtennis-Profis schon nach der zweiten Runde beendet. Der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov aus Hameln verlor am Mittwoch in 2:3 Sätzen gegen seinen Angstgegner Zhou Qihao. Dabei reichten auch eine 2:0-Satzführung und ein Matchball im vierten Durchgang gegen den Chinesen nicht aus. Auch Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken), Sabine Winter (TSV Dachau) und Xiaona Shan schieden in Peking in der zweiten Runde aus. | 02.10.2024 16:10