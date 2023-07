Stand: 12.07.2023 10:54 Uhr Trotz Gehaltskürzung: Ex-THW-Profi Sagosen glaubt an Projekt Kolstad

Handball-Star Sander Sagosen will seinem neuen Club Kolstad HB aus Norwegen trotz angekündigter Gehaltskürzungen die Treue halten. "Ich stehe auch in dieser schweren Zeit hinter dem Verein", sagte der ehemalige Spieler des THW Kiel der "Bild". "Ich glaube wirklich an das Projekt und den Verein - trotz allem", sagte der 27 Jahre alte Norweger. Nach Medienberichten ist der norwegische Double-Sieger in finanziellen Schwierigkeiten und verlangt den Spielern massive Gehaltskürzungen ab. | 12.07.2023 10:52