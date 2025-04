Stand: 10.04.2025 16:35 Uhr Trainer bei RB Leipzig? St. Paulis Blessin reagiert überrascht

Trainer Alexander Blessin vom FC St. Pauli hat mit einem "Schmunzeln" auf die "Sportbild"-Spekulationen um seinen Namen in Verbindung mit der Trainersuche bei RB Leipzig reagiert. "Der Fokus liegt einfach hier. Ich will alle Energie auf die letzten sechs Endspiele legen", sagte der 51-Jährige vor dem Abstiegskampf-Nordduell in der Fußball-Bundesliga am Sonnabend (15.30 Uhr/NDR Livecenter) bei Holstein Kiel. Nach dem leichten Schmunzeln habe er "das Zeitungspapier wieder weggelegt", so Blessin, der viele Jahre im Jugendbereich von RB gearbeitet hat. | 10.04.2025 16:33