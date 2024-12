Stand: 30.12.2024 14:00 Uhr Trainer-Altmeister Magath sagt Unterhaching offenbar ab

Die Gespräche zwischen dem früheren Meistertrainer Felix Magath und den Verantwortlichen des abstiegsbedrohten Fußball-Drittligisten SpVgg Unterhaching haben offenbar nicht zum Erfolg geführt. Laut "Bild" hat Magath dem Münchner Vorort-Club abgesagt. Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" über ein sich anbahnendes Engagement Magaths berichtet. Die Unterredungen zwischen dem 71-Jährigen, der 2022 Hertha BSC per Relegation in der Bundesliga gehalten hatte, und Haching-Präsident Manfred Schwabl seien bereits "recht weit gediehen". Magath war unter anderem beim FCB, dem VfB Stuttgart, dem HSV und Schalke tätig. Die HSV-Ikone wurde dreimal deutscher Meister, 2005 und 2006 mit Bayern, 2009 mit Wolfsburg.