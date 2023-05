Stand: 20.05.2023 20:00 Uhr Tischtennis-WM: Ovtcharov zittert sich in Runde zwei

Der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov (Hameln) hat bei der Tischtennis-WM in Südafrika ein frühes Aus gerade noch abgewendet. Der Olympia-Dritte von London und Tokio rang den Franzosen Can Akkuzu mit 4:3 nieder. Dabei hatte Ovtcharov bereits mit 1:3 Sätzen und 1:5 in Rückstand gelegen. | 20.05.2023 19:55