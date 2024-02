Stand: 16.02.2024 11:20 Uhr Tischtennis: Ovtcharov und Co. mit perfektem Start in Team-WM

Angeführt vom Olympia-Dritten Dimitrij Ovtcharov (Hameln) haben die deutschen Tischtennis-Männer einen Start nach Maß in die Team-WM im südkoreanischen Busan hingelegt. Die Auswahl von Bundestrainer Jörg Roßkopf machte am Freitag im ersten Gruppenspiel beim 3:0 gegen die USA kurzen Prozess. Patrick Franziska, Europameister Dang Qiu und Ovtcharov gaben in ihren Partien keinen Satz ab. Franziska setzte sich zu Beginn mit 3:0 gegen Jishan Liang durch, Qiu und Ovtcharov besiegten anschließend Nikhil Kumar und Nandan Naresh in ihren Einzeln mit demselben Ergebnis. | 16.02.2024 11:17