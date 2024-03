Stand: 04.03.2024 16:14 Uhr Tirreno-Adriatico: Kämna beim Zeitfahren auf Rang 14

Lennard Kämna hat zum Auftakt der traditionellen Rad-Fernfahrt Tirreno-Adriatico trotz guter Leistung nicht an sein starkes Ergebnis aus dem Vorjahr (Rang zwei) anknüpfen können. Der Bremer fuhr beim zehn Kilometer langen Einzelzeitfahren in Lido di Camaiore am Montag auf Platz 14. Dabei war der 27-Jährige 26 Sekunden langsamer als Sieger Juan Ayuso aus Spanien. In Sachen Gesamtwertung dürfte für Kämna aber einiges möglich sein. Er war nur vier Sekunden langsamer als der dänische Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard.| 04.03.2022 13:30