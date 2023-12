Stand: 17.12.2023 09:11 Uhr Theis gewinnt deutsches NBA-Duell mit Hartenstein

Basketball-Weltmeister Daniel Theis hat das deutsche Duell in der nordamerikanischen Profiliga NBA mit Isaiah Hartenstein für sich entschieden. Der 31-Jährige aus Salzgitter gewann mit den New York Knicks 144:122 gegen die Los Angeles Clippers. Theis steuerte sieben Zähler bei, Hartenstein kam auf starke zwölf Punkte und zehn Rebounds. Für Theis und die Knicks war es der siebte Sieg nacheinander. In der Western Conference haben sich die Kalifornier damit vorerst in den Play-off-Rängen festgesetzt. | 17.12.2023 09:10