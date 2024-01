Stand: 07.01.2024 17:03 Uhr Testspiele: Braunschweig schlägt Werder, Hannover 96 unterliegt Ajax

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat in einem Testspiel den Bundesligisten Werder Bremen mit 3:1 (2:0) bezwungen. Fabio Kaufmann, Rayan Philippe und Thorir Helgason trafen am Sonntag für die "Löwen", NIck Woltemade für die Bremer. Nach dem 3:0-Erfolg am Vortag hat Hannover 96 sein zweites Testspiel gegen den niederländischen Top-Club Ajax Amsterdam verloren. Am Sonntag unterlag der Fußball-Zweitligist im Rahmen des Trainingslagers im spanischen Jerez mit 1:2 (1:2). Die Niedersachsen, bei denen Muhammed Damar traf, hielten lange gut mit. Winterfahrplan Zweitliga-Nordclubs | 07.01.2021 17:03