Stand: 14.07.2023 18:27 Uhr Testspiel: VfL Osnabrück siegt klar gegen FC Emmen

Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück hat ein Testspiel gegen den niederländischen Zweitligisten FC Emmen mit 5:0 (2:0) gewonnen. Die Tore in Ankum schossen am Freitag Lukas Kunze, Neuzugang Lars Kehl, Niklas Wiemann sowie zweimal Erik Engelhardt. Für die Lila-Weißen war es der zweite Sieg im vierten Testspiel vor der neuen Saison, die für sie am 29. Juli mit einem Heimspiel gegen den Karlsruher SC beginnt. Testspiele | 14.07.2023 18:26