Die Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig und der FC St. Pauli bestreiten am kommenden Freitag ein Testspiel. Das teilten die Niedersachsen am Dienstag mit. Anstoß auf dem F-Platz am Eintracht-Stadion ist um 13 Uhr. | 14.11.2023 16:54