Stand: 27.07.2024 16:05 Uhr Testspiel: Eintracht Braunschweig bezwingt VfL Osnabrück

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat den klassentieferen VfL Osnabrück in einem Testspiel am Sonnabend über 120 Minuten mit 5:1 (1:0, 4:0) bezwungen. Sanoussy Ba (10.), Christian Conteh (48.), Niklas Tauer (84., 90.+2) und Max marie (106.) waren im Eintracht-Stadion die Torschützen für die "Löwen", Aday Ercan (112.) erzielte den Ehrentreffer für den VfL. Rayan Philippe verschoss zudem in der 26. Minute einen Foulelfmeter für den BTSV, der am kommenden Sonnabend (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) bei Schalke 04 in die 2. Liga startet. Der VfL Osnabrück absolviert sein erstes Drittligaspiel am gleichen Tag um 14 Uhr beim SV Sandhausen. Sommerfahrplan Braunschweig Sommerfahrplan Osnabrück | 27.07.2022 16:05