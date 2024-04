Stand: 29.04.2024 08:20 Uhr Tennis: Zverev im Achtelfinale von Madrid

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat in einer Nachtschicht das Achtelfinale des ATP-Masters in Madrid erreicht. Der Weltranglistenfünfte aus Hamburg besiegte weit nach Mitternacht den Kanadier Denis Shapovalov mit 6:4, 7:5. In einer zähen Partie, die der 27-Jährige aber stets dominierte, nutzte Zverev nach 1:44 Stunden Spielzeit seinen zweiten Matchball zum Sieg und zur vierten Achtelfinalteilnahme in Madrid in Folge. Nächster Gegner ist der Argentinier Francisco Cerundolo. | 29.04.2024 08:17