Stand: 19.06.2024 12:01 Uhr Tennis: Wimbledon-Wildcard für Kielerin Kerber

Die dreimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin Angelique Kerber hat für den Rasen-Klassiker in Wimbledon eine Wildcard erhalten. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Die Kielerin, die nach ihrer Babypause aktuell in der Tennis-Weltrangliste nur auf Platz 224 geführt wird, ist beim dritten Grand-Slam-Turnier der Saison damit automatisch im Hauptfeld dabei. Die 36-Jährige hat in Wimbledon 2018 den Titel geholt. Das Turnier im All England Lawn Tennis and Croquet Club beginnt am 1. Juli. | 19.06.2024 11:58