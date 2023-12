Stand: 06.12.2023 08:14 Uhr Tennis: Noha Akugue hat einen neuen Trainer

Die Hamburger Tennisspielerin Noma Noha Akugue wird künftig von Christopher Kas trainiert. Der frühere Profi war bis Ende August Coach von Jule Niemeier. Akugue, die zurzeit bei den deutschen Meisterschaften in Biberach antritt, hatte in diesem Jahr am Hamburger Rothenbaum das Finale erreicht. In der Weltrangliste liegt die 20-Jährige auf Platz 177. | 06.12.2023 08:11