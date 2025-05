Stand: 09.05.2025 20:48 Uhr Tennis: Lys scheidet in Rom trotz Hummels-Unterstützung aus

Eva Lys hat beim Sandplatzturnier in Rom eine Überraschung gegen die frühere Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina verpasst. Die deutsche Nummer eins aus Hamburg unterlag in der zweiten Runde der Kasachin 6:7 (3:7), 2:6. Lys vergab in ihrem ersten Duell mit der zuletzt formschwachen Rybakina im ersten Satz zu viele Chancen. Lys hatte gegen Rybakina prominente Unterstützung: Mats Hummels, Fußball-Weltmeister von 2014 und derzeit Profi bei AS Rom saß in der Box der 23-Jährigen. | 09.05.2025 20:44