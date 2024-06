Stand: 18.06.2024 15:54 Uhr Tennis: Kerber scheitert auch in Berlin in Runde eins

Für die frühere Tennis-Weltranglistenerste Angelique Kerber hat die Rasensaison mit einer knappen Niederlage begonnen. Die 36-Jährige verlor ihr Erstrunden-Match beim Turnier in Berlin gegen Tschechiens Jungstar Linda Noskova am Dienstag trotz phasenweise überzeugender Leistung 6:7 (4:7), 6:2, 4:6. Zuletzt hatte die gebürtige Kielerin schon bei den French Open in Runde eins gegen die Niederländerin Arantxa Rus verloren. Kerber scheiterte damit auch bei ihrem zweiten Auftritt in Berlin früh. 2021 war sie im Achtelfinale gegen Wiktoria Asarenka (Belarus) ausgeschieden. | 18.06.2024 15:54