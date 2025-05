Stand: 06.05.2025 14:58 Uhr THW Kiel gibt Nachwuchs-Talent Jesse Dahmke Profivertrag

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat seinen Nachwuchsspieler Jesse Dahmke mit einen Profivertrag ausgestattet. Wie der frischgebackene DHB-Pokalsieger am Dienstag mitteilte, unterzeichnete das Rückraum-Talent einen Einjahresvertrag. Der 20-Jährige, der aktuell für die U23 der "Zebras" in der Regionalliga Nord aufläuft, wird zudem auch mit einem Zweitspielrecht für den Kieler Kooperationspartner TSV Altenholz in der Dritten Liga um Punkte kämpfen. "Ich habe dank meiner Familie von klein auf Kontakt auch zu den Profis gehabt und hatte das Glück, mit und in dem besten Verein der Welt quasi heranwachsen zu können. Jetzt ein kleiner Teil des großen THW Kiel sein dürfen, ist für mich aktuell noch surreal", sagte der Neu-Profi, der Cousin von THW-Linksaußen Rune Dahmke ist. | 06.05.2025 14:57