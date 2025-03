Stand: 15.03.2025 15:19 Uhr Stange und Baldé treffen für HSV in verrücktem Regionalliga-Spiel

Roberto Antonio Sandu hat Blau-Weiß Lohne mit einem Treffer in der fünften Minute der Nachspielzeit einen Punktgewinn im Auswärtsspiel der Fußball-Regionalliga Nord bei der U21 des Hamburger SV gesichert. Das Tor des 20-Jährigen zum 3:3 war am Sonnabend gleichbedeutend mit dem Endstand in einer ereignisreichen Partie. Die Gäste waren durch Rilind Neziri zunächst in Führung gegangen (6.). Dann aber drehte der HSV die Begegnung durch Treffer der Profi-Leihgaben Otto Stange (50.), Omar Sillah (55.) und Fabio Baldé (64.). Felix Schmiederer verkürzte für Lohne (82.), bevor Sandu kurz vor Ultimo noch zum Ausgleich traf. Ergebnisse und Tabelle | 15.03.2025 15:15