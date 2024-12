Stand: 19.12.2024 18:13 Uhr St. Paulis Kapitän Irvine spielt seit zwei Wochen mit Verletzung

Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli geht stark angeschlagen in das letzte Spiel des Jahres beim VfB Stuttgart (Sonnabend, 15.30 Uhr, im NDR Livecenter). Acht Spieler sind ohnehin längerfristig verletzt, dazu hat Abwehrchef Eric Smith seit dieser Woche Probleme an der Wade. Und dann gab Alexander Blessin auch noch bekannt, dass Kapitän Jackson Irvine "seit zwei Wochen mit einer Verletzung spielt". Zu den Hintergründen sagte der Trainer: "Das ist ein tiefliegender Muskel. Das ist nervig und bei bestimmten Bewegungen zieht es. Es ist aber nicht so, dass wir Gefahr laufen, dass er länger ausfällt, wenn er spielt." Ansetzungen und Tabelle | 19.12.2024 18:13