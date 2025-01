Stand: 28.01.2025 10:20 Uhr St. Pauli verleiht Angreifer Maurides nach Ungarn

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli verleiht den brasilianischen Angreifer Maurides. Wie der Club mitteilte, wechselt der 30-Jährige bis zum Saisonende zum ungarischen Erstligisten Debreceni VSC. Bei den Hamburgern steht Maurides noch bis zum 30. Juni 2026 unter Vertrag. "Angesichts der vielen personellen Optionen in unserer Offensive haben sich für Maurides die Chancen auf Einsatzzeit noch einmal deutlich verringert. Er braucht und möchte aber Spielpraxis, die er in Ungarn sammeln kann", sagte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann. In der laufenden Saison kam der Brasilianer nur einmal zu einem Kurzeinsatz. Wechselbörse | 28.01.2025 10:15