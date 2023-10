Stand: 11.10.2023 15:01 Uhr St. Pauli: Zoller-Debüt wohl im Test gegen Werder

Angreifer Simon Zoller wird im Testspiel beim Erstligisten Werder Bremen sein Debüt im Trikot des Zweitliga-Spitzenreiters FC St. Pauli feiern. Am Donnerstag (13 Uhr) werde der 32-Jährige "in Absprache mit der medizinischen Abteilung 45 Minuten spielen", sagte Trainer Fabian Hürzeler bei einer Medienrunde am Mittwoch. Zoller war zum Ende der Transferperiode vom Bundesligisten VfL Bochum in die Hansestadt gewechselt. Muskuläre Probleme hatten einen Einsatz des Stürmers bislang verhindert. | 11.10.2023 15:02