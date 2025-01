Stand: 12.01.2025 19:27 Uhr Springreiterin Wascher Dritte beim Großen Preis in Neustadt-Dosse

Christin Wascher hat beim Großen Preis des Landes Brandenburg beim internationalen Reitturnier Neustadt-Dosse den dritten Platz belegt. Die 27-Jährige aus Redefin musste sich am Sonntag mit ihrem Wallach Quincy nur dem siegreichen Schweden Victor Melin (Turmina) und dem Niederländer Michiel Brusse (Justice) geschlagen geben. Die Springreiterin aus Mecklenburg-Vorpommern war in 31,99 Sekunden sogar schneller als der Sieger und der Zweitplatzierte. Wascher leistete sich mit Quincy am letzten Hindernis aber einen Fehler. | 12.01.2025 19:28