Stand: 17.10.2023 22:29 Uhr Sportstars investieren in Formel-1-Team - Auch Zverev dabei

Angeführt von Football-Superstar Patrick Mahomes investieren weitere Weltklasse-Sportler wie auch der deutsche Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) in den französischen Formel-1-Rennstall Alpine. "Ich bin schon sehr, sehr lange ein Formel-1-Fan", sagte der 26 Jahre Zverev in einem Kurzvideo bei Instagram am Dienstagabend: "Und ich bin super gespannt, was die Zukunft dem Team bringt." Neben Mahomes und Zverev gehören auch Golfer Rory McIlroy, der frühere spanische Fußball-Weltmeister Juan Mata sowie der englische Nationalspieler Trent Alexander-Arnold und der frühere Box-Weltmeister Anthony Joshua aus Großbritannien zu den Geldgebern. | 17.10.2023 22:29