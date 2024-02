Stand: 29.02.2024 15:02 Uhr Spielansetzung: HSV gegen Holstein am Samstagabend

Das Nordduell HSV gegen Holstein Kiel am 30. Spieltag der 2. Liga findet an einem Samstagabend statt. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Partie auf den 20. April, 20.30 Uhr, terminiert. Die DFL hat am Donnerstag die Ansetzungen für die Spieltage 27 bis 30 in Bundesliga und 2. Liga bekanntgegeben. Am selben Spieltag findet ein weiteres Nordduell statt, wenn Hannover 96 den FC St. Pauli empfängt (Sonntag, 21. April, 13.30 Uhr). Das Niedersachsenderby 96 gegen Braunschweig ist für Sonntag, 14. April, 13.30 Uhr, terminiert. Ansetzungen, Ergebnisse und Tabelle | 29.02.2022 15:02