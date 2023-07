Stand: 19.07.2023 08:18 Uhr Schwimm-WM: Wellbrock verzichtet auf den Staffelstart

Olympiasieger Florian Wellbrock wird nach seinem Doppelgold bei der Schwimm-WM in Fukuoka nicht in der deutschen Freiwasserstaffel an den Start gehen. Der 25-Jährige bereitet sich stattdessen schon auf die Beckenrennen in der zweiten Woche vor. Den Bremer wird über 4x1,5 km am Donnerstag sein Klubkollege Rob Muffels ersetzen. "Ich habe zwar eine überragende Form, aber ich glaube, der Staffel tut es ganz gut, wenn man da ein bisschen Frische reinbringt", sagte Wellbrock. So habe er sechs Tage Zeit, um sich auf die 800 m Freistil vorzubereiten. | 19.07.2023 08:18