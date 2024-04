Stand: 12.04.2024 13:01 Uhr Saison-Aus für Werders Pieper: Nächste Operation nach Comeback

Abwehrspieler Amos Pieper von Werder Bremen muss zum zweiten Mal in wenigen Monaten am Sprunggelenk operiert werden und fällt deshalb bis zum Ende dieser Saison aus. Das gab der Fußball-Bundesligist am Freitag bekannt. Der 26 Jahre alte Innenverteidiger hatte im Oktober einen Knöchelbruch erlitten. Bei seinem Comeback am vergangenen Freitag im Bundesliga-Spiel bei Eintracht Frankfurt (1:1) bekam er einen Schlag auf dieselbe Stelle und musste ausgewechselt werden. | 12.04.2024 12:59