Stand: 06.05.2024 14:36 Uhr Saison-Aus für St.-Pauli-Stürmer Zoller

Simon Zoller vom Aufstiegskandidaten FC St. Pauli wird auch an den verbleibenden zwei Spieltagen nicht mehr zum Einsatz kommen. Der Angreifer wird seine Reha in der Heimatstadt Köln fortsetzen. Das gab der Fußball-Zweitligist bekannt. Damit kommt der von Verletzungen geplagte 32-Jährige in seiner ersten Spielzeit für die Hamburger in der Liga nicht einmal auf eine Spielzeit von 45 Minuten. Im DFB-Pokal lief er knapp 80 Minuten in der zweiten Runde gegen den FC Schalke 04 (2:1) auf. | 06.05.2024 14:34