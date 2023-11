Stand: 19.11.2023 17:08 Uhr SV Meppen siegt bei Teutonia, Holstein II verliert Kieler Stadtduell

Der SV Meppen hat in der Fußball-Regionalliga Nord seinen Erfolgslauf fortgesetzt. Die Emsländer gewannen am Sonntag mit 3:0 (1:0) beim FC Teutonia Ottensen und feierten den vierten Sieg in Serie. Doppelpacker Marek Janssen und Luca Prasse trafen für den SVM, der sich in der Tabelle an den Hamburgern vorbeischob und nun Vierter ist. Der Tabellenzweite Holstein Kiel II patzte indes und verlor das Stadtduell beim bisherigen Schlusslicht Kilia Kiel mit 0:1 (0:1). Ben Opoku Labes war der Torschütze des Tages. | 19.11.2023 17:07