Stand: 26.03.2024 09:35 Uhr SV Meppen oder Blau-Weiß Lohne, wer zieht in den DFB-Pokal ein?

Regionalliga-Duell um den Einzug in den DFB-Pokal: Am Gründonnerstag (19 Uur) empfängt der SV Meppen den TuS Blau-Weiß Lohne zum niedersächsischen Landespokalfinale der Dritt- und Regionalligisten. Der Gewinner darf auf das große Los in der ersten DFB-Pokalrunde hoffen. Im Verbandspokal der Amateure wird der zweite Teilnehmer aus Niedersachsen ermittelt. | 26.03.2024 09:22