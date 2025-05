Pleite in Weißenfels: Baskets Oldenburg verpassen BBL-Play-offs Stand: 15.05.2025 22:04 Uhr Die Baskets Oldenburg haben den Sprung in die Play-offs der Basketball-Bundesliga verpasst. Der Meister von 2009 verlor am Donnerstagabend das Play-in-Spiel beim Mitteldeutschen BC mit 95:110 (42:51) und ist bei den nun anstehenden Viertelfinalpartien um den BBL-Titel nur Zuschauer.

Dabei hatten die Niedersachsen in der Stadthalle von Weißenfels zunächst an ihre gute Leistung aus dem Play-in-Duell am vergangenen Dienstag mit den Rostock Seawolves (95:83) angeknüpft. Die "Donnervögel" waren insbesondere unter den Körben das agile und aggressivere Team und führten nach dem ersten Viertel mit 27:23.

Dann aber folgte das, was gegen einen Kontrahenten wie den MBC nicht folgen durfte: Oldenburg nahm sich eine kollektive Auszeit, warf in den ersten viereinhalb Minuten des zweiten Abschnitts keinen einzigen Korb und geriet so auf die Verliererstraße. Durchgang zwei ging mit 28:15 an den amtierenden Pokalsieger. Der "Wolfsbau", wie die Sportstätte der Weißenfelser liebevoll gerufen wird, war nun ein Hexenkessel.

Baskets nicht zielsicher und kampfstark genug

Es bedurfte nach der Pause also einer großen Steigerung der "Donnervögel". Aber die Niedersachsen, neben Absteiger BG Göttingen die auswärtsschwächste Mannschaft der BBL-Hauptrunde, wurden nicht in dem erforderlichen Maße besser. Von der Drei-Punkte-Linie trafen sie nun fast gar nicht mehr. Und im Rebound-Spiel - im ersten Viertel noch eine Stärke der Gäste - waren die Baskets nun klar unterlegen.

Mitteldeutscher BC - Baskets Oldenburg 110:95 (23:27,28:15,27:18,32:35) Punkte Mitteldeutscher BC: Callison 29, Devoe 23, Bryant 16, Reaves 15, Brewer 10, Edigin Jr 8, Johnson 6, Tkachenko 2, Vargas 1

Baskets Oldenburg: Hinrichs 23, Jaworski 19, Agbakoko 18, Brooks 12, Schoormann 10, Barro 7, Crandall 4, Konontsuk 2

Zuschauer: 2.100

Nachdem die Oldenburger auch den dritten Durchgang mit 18:27 verloren hatten, stemmten sie sich in den letzten zehn Minuten zwar noch einmal nach Kräften gegen das drohende Saison-Aus. Am Ende stand die Mannschaft von Coach Mladen Drijencic auswärts aber wieder einmal mit leeren Händen auf der Platte.

Während die Norddeutschen nun in den Urlaub fahren dürfen, steht für die MBC-Korbjäger bereits am Sonnabend das erste Play-off-Viertelfinale bei Titelverteidiger FC Bayern München auf dem Programm.

