Stand: 04.12.2023 19:18 Uhr SSC Schwerin verpflichtet Diagonalangreiferin Hänle aus Suhl

Volleyball-Rekordmeister SSC Schwerin hat auf seine aktuelle Personalnot reagiert und nach der spanischen Libera Patricia Llbarés Herrera eine weitere neue Spielerin verpflichtet verpflichtet. Vom Ligakonkurrenten VfB Suhl wechselt die 21 Jahre alte Diagonalangreiferin Marie Hänle zum Bundesliga-Spitzenreiter. Das gab der Club am Montagabend bekannt. "Wir sind sehr glücklich über den Transfer in unserer personell schwierigen Lage und dankbar, dass das Suhler Management der Spielerin keine Steine in den Weg gelegt und den Wechsel möglich gemacht hat", sagte Trainer Felix Koslowski. | 04.12.2023 19:17