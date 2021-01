Stand: 28.01.2021 10:41 Uhr SSC-Coach Koslowski: "Sind noch nicht über den Berg"

Nach dem 3:0-Erfolg gegen Vilsbiburg hat Trainer Felix Koslowski seine Volleyballerinnen vom SSC Schwerin zwar gelobt, aber zugleich mahnende Worte gefunden: "Wir sind noch nicht über den Berg und haben noch ein paar Hausaufgaben zu machen, um in der kommenden Woche in der Champions League anzugreifen. Aber diese Mannschaft will unbedingt gewinnen, das hat man gesehen", sagte der Coach nach dem fünften Bundesligaspiel in 19 Tagen. Ergebnisse und Tabelle | 28.01.2021 10:41