Stand: 07.05.2024 12:42 Uhr Rostock lehnt Spende aus Toiletten-Aktion ab

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat die Spende aus der Toiletten-Aktion rund um das Spiel beim FC St. Pauli (0:1) vor anderthalb Wochen abgelehnt. Club-Sprecherin Marit Scholz sagte dem "Hamburger Abendblatt", der Verein stehe "für solche PR-Aktionen nicht zur Verfügung". Hansa habe darum gebeten, das Geld der Kinderkrebshilfe Rostock zu geben. Unter dem Titel "Toiletten für Toleranz" hatte ein Hersteller von mobilen Klos in Anspielung auf die Krawalle in der Vergangenheit eine Prämie von 100 Euro für jede Toilette ausgelobt, die von Hansa-Fans am Millerntor nicht zerstört wird. | 07.05.2024 12:39