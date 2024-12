Stand: 31.12.2024 16:17 Uhr Rostock Seawolves gewinnen auch gegen Alba Berlin

Die Rostock Seawolves haben in der Basketball-Bundesliga den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Fünf Tage nach dem klaren Erfolg über die Hamburg Towers (92:78) setzten sie sich bei Vizemeister Alba Berlin mit 96:85 (43:47) durch. Überragender Akteur bei den Rostockern war Guard Bryce Hamilton mit 37 Punkten. Er sorgte damit für einen Club-Rekord in der BBL. Ergebnisse und Tabelle | 31.12.2024 16:15