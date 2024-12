Stand: 26.12.2024 20:12 Uhr Rostock Seawolves gewinnen BBL-Nordduell mit Hamburg Towers

Die Rostock Seawolves haben das Nordduell in der Basketball-Bundesliga (BBL) mit den Hamburg Towers für sich entschieden. Die Mecklenburger setzten sich am Donnerstagabend mit 92:78 (50:43) gegen das Team von Coach Benka Barloschky durch und überholten die Hamburger im Klassement. D'Shawn Schwartz war mit 20 Punkten erfolgreichster Rostocker Werfer. Für die Towers traf Brae Ivey am häufigsten (18). Ergebnisse und Tabelle BBL | 26.12.2024 20:11