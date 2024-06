Stand: 20.06.2024 14:05 Uhr Rostock: Hansa verlängert mit Defensivspieler Jannis Lang

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat den ursprünglich zum Monatsende auslaufenden Vertrag mit dem 21 Jahre alten Defensivspieler Jannis Lang verlängert. Für Hansa Rostock II absolvierte er in der vergangenen Saison 18 Regionalliga-Spiele, in denen er zwei Tore erzielte. In der Hinrunde der Saison 2023/2024 rückte der gebürtige Potsdamer in die Profimannschaft auf, für die er in acht Pflichtspielen zum Einsatz kam. Zur Laufzeit des neuen Vertrages machte der FC Hansa keine Angaben. | 20.06.2024 15:41