Stand: 31.07.2024 13:28 Uhr Regionalligist Ottensen verpflichtet Ex-Zweitliga-Profi Ajani

Der FC Teutonia 05 Ottensen hat kurz nach dem Saisonstart in die Fußball-Regionalliga Nord noch einmal seinen Kader verstärkt. Die Hamburger nahmen am Mittwoch Rechtsverteidiger Marvin Ajani unter Vertrag. Der 30 Jahre alte Deutsch-Nigerianer lief zuvor für den Drittliga-Absteiger Hallescher FC auf. Ajani bringt die Erfahrung aus 21 Zweit- und 205 Drittliga-Partien mit an die Kreuzkirche. | 31.07.2024 13:27