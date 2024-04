Stand: 19.04.2024 22:44 Uhr Regionalliga: SV Meppen siegt, Hansa Rostock II remis

Der SV Meppen ist in der Fußball-Regionalliga Nord zumindest vorübergehend bis auf vier Punkte an Spitzenreiter Hannover 96 II herangerückt. Die Emsländer gewannen am Freitagabend gegen Schlusslicht SC Spelle-Venhaus nach enttäuschender erster Hälfte noch mit 3:0 (0:0). In der Regionalliga Nordost kam der FC Hansa Rostock II zu einem 1:1 (0:0) bei Lok Leipzig. | 19.04.2024 22:44