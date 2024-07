Stand: 28.07.2024 15:04 Uhr Regionalliga Nordost: Greifswalder FC verpatzt Saisonstart

Der in der Vorsaison nur knapp am Drittliga-Aufstieg gescheiterte Greifswalder FC hat den Start in die neue Saison der Fußball-Regionalliga Nordost verpatzt. Die Vorpommern kassierten am ersten Spieltag eine 0:1 (0:0)-Niederlage gegen die U23 von Hertha BSC. Oliver Rölke traf in der 63. Minute für die Berliner. Am kommenden Freitag (19 Uhr) steht für Greifswald dann beim FSV Zwickau die erste Auswärtspartie auf dem Programm. Ergebnisse und Tabelle | 28.07.2024 15:02