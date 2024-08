Stand: 10.08.2024 14:59 Uhr Regionalliga Nordost: Greifswalder FC verliert gegen Jena

Der Greifswalder FC hat auch sein zweites Heimspiel in der neuen Saison der Fußball-Regionalliga Nordost verloren. Nach dem 0:1 zum Auftakt gegen Hertha BSC II hieß es am Sonnabend gegen den FC Carl Zeiss Jena 1:3 (0:1). Ali Abu-Alfa erzielte für die Norddeutschen in der 76. Minute das zwischenzeitliche 1:2. Mit drei Punkten aus drei Spielen ist der Saisonstart für den Vizemeister der vergangenen Saison nicht wie erhofft verlaufen. Ergebnisse und Tabelle | 10.08.2024 14:59