Stand: 28.03.2024 21:48 Uhr Regionalliga Nordost: Greifswalder FC punktet in Erfurt

Der Greifswalder FC hat im spannenden Rennen um die Meisterschaft in der Fußball-Regionalliga Nordost am Donnerstagabend durch ein Remis einen kleinen Erfolg errungen. Während die Norddeutschen bei Rot-Weiß Erfurt zu einem 1:1 (1:0) kamen, musste sich Verfolger BFC Dynamo mit 0:2 (0:1) beim FSV Luckenwalde geschlagen geben. Allerdings kann Energie Cottbus am Ostermontag durch einen Heimsieg gegen den FC Eilenburg noch auf den zweiten Platz vorrücken. Ergebnisse und Tabelle | 28.03.2024 21:38