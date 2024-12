Stand: 09.12.2024 21:54 Uhr Rasta Vechta scheitert im BBL-Pokal am FC Bayern München

Die Bundesliga-Basketballer von Rasta Vechta haben den Einzug in das Top Four um den BBL-Pokal verpasst. Die Niedersachsen verloren am Montagabend beim Titelverteidiger FC Bayern München mit 67:103 (35:56). Für Vechtas Nordrivalen BG Göttingen war die Runde der letzten Acht ebenfalls Endstation. Bereits am Sonnabend unterlagen die "Veilchen" den Skyliners Frankfurt 67:78 (36:37). Ergebnisse BBL-Pokal | 09.12.2024 20:39