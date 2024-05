Stand: 12.05.2024 16:43 Uhr RL Nord: SC Weiche Flensburg 08 siegt beim HSV II

Der SC Weiche Flensburg 08 hat in der Fußball Regionalliga Nord im Kampf um den Klassenerhalt am 33. Spieltag einen wichtigen Schritt gemacht. Die Schleswig-Holsteiner siegten am Sonntag mit 1:0 (1:0) beim HSV II. Damit bleibt der SSV Jeddeloh II trotz des 3:2 am Sonnabend gegen Schlusslicht SC Spelle-Venhaus auf dem viertletzten Tabellenplatz stehen. Sollte Hannover 96 II in den Aufstiegsspielen gegen die Würzburger Kickers scheitern, müsste auch der Viertletzte direkt absteigen. Der Relegationsplatz verschiebt sich in dem Fall auf Rang 14. Ergebnisse und Tabelle | 12.05.2024 16:42