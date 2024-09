Stand: 20.09.2024 20:38 Uhr RL Nord: Kickers Emden schiebt sich auf Rang zwei vor

Kickers Emden hat in der Fußball-Regionalliga Nord den sechsten Saisonsieg gefeiert. Bei der SC Weiche Flensburg 08 siegten die Ostfriesen mit 3:1 (2:1) und sprangen damit erst einmal auf den zweiten Tabellenplatz hinter dem souveränen Ersten TSV Havelse. Mohamed Cherif hatte Flensburg per Elfmeter in Führung gebracht (19.). Pascal Steinwender (23.), Tido Steffens (39.) und Mika-Michel Eickhoff (90.+2) drehten die Partie. Überblick | 20.09.2022 21:02