Stand: 27.05.2024 19:12 Uhr Quintett muss Handball Sport Verein Hamburg verlassen

Bundesligist Handball Sport Verein Hamburg verlängert die Verträge von insgesamt fünf Spielern nicht. Wie der Club am Montag mitteilte, werden Jens Vortmann, Thies Bergemann, Max Niemann, Martin Risom und Dino Corak den Club am Ende der Saison verlassen. Torhüter Vortmann und Rechtsaußen Bergemann gehören zur Mannschaft, die 2021 den Aufstieg in die Bundesliga geschafft hatte. Bis auf Niemann, der zum TSV Ellerbek in die Vierte Liga wechselt, ist über neue Vereine nichts bekannt. | 27.05.2024 19:11