Stand: 06.04.2025 12:50 Uhr Petros mit deutschem Rekord im Halbmarathon

Amanal Petros ist beim Halbmarathon in Berlin als erster deutscher Läufer unter einer Stunde geblieben. Der Athlet von Hannover 96 erreichte bei windigen Verhältnissen in der Berliner Innenstadt in 59:31 Minuten als Dritter das Ziel. Damit verbesserte Petros seinen im Oktober 2021 in Valencia aufgestellten deutschen Rekord (1:00:09) um 38 Sekunden. "Die harte Arbeit hat sich gelohnt", sagte der 29-Jährige, der auf einen Start beim Hannover-Marathon verzichtet hatte. | 06.04.2025 12:49