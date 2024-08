Stand: 13.08.2024 12:29 Uhr Olympia-Siegerin Brunckhorst hofft auf "Startschuss"

3x3-Olympiasiegerin Svenja Brunckhorst hofft, dass die Erfolge von Paris in Deutschland eine nachhaltige Entwicklung im Basketball anstoßen. "Wir wollen nicht, dass das so ein einmaliges Ding ist", sagte die gebürtige Rotenburgerin, die ihre Karriere beendet hat und künftig bei Alba Berlin arbeiten wird. "Es ist ein Startschuss. Das muss man nutzen." Auch die Strukturen am Stützpunkt in Hannover müssten sich verbessern: "Wenn die Leute wüssten, in welcher Hallensituation wir da so trainiert haben." | 13.08.2024 12:27